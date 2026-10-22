«Код чести»: история о том, как в Калуге не поверили чистосердечному признанию

Следственный комитет России подготовил документальный проект «Код чести», который раскрывает не только детали непростых расследований, но и показывает, какой ценой удаётся добраться до истины. В новом выпуске - история из Калужской области, где следователь помог избежать трагедии: женщина оговорила себя в убийстве мужа.

О работе и принципах следствия рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по Калужской области Михаил Сикулин. По его словам, даже если человек во всём признался, задача следователя - не закрыть дело, а выяснить правду. Ведь порой за признанием стоит не раскаяние, а отчаяние, давление или желание защитить кого-то другого.

Михаил Сикулин подчёркивает важность человечности в профессии: такие дела - не про статистику раскрываемости, а про то, чтобы не сломать чью-то жизнь.