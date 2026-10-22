Калужанку посадили за призывы бомбить Москву
Женщина размещала свои комментарии в интернете, сообщили 22 октября в Управлении ФСБ по Калужской области.
- Фигурантка разместила в открытом доступе призывы к террористической деятельности, а также оправдывала совершенные на территории Российской Федерации террористические акты противника, - говорится в комментарии ФСБ.
Калужанку отправили в колонию общего режима на шесть с половиной лет.
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