Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанку посадили за призывы бомбить Москву
Криминал

Калужанку посадили за призывы бомбить Москву

Дмитрий Ивьев
22.10, 12:44
0 807
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Женщина размещала свои комментарии в интернете, сообщили 22 октября в Управлении ФСБ по Калужской области.

- Фигурантка разместила в открытом доступе призывы к террористической деятельности, а также оправдывала совершенные на территории Российской Федерации террористические акты противника, - говорится в комментарии ФСБ.

Калужанку отправили в колонию общего режима на шесть с половиной лет.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
13 оценили
38%
0%
0%
15%
8%
38%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjkrZjI3dkovSFFqWjkySHRHV0pJbWc9PSIsInZhbHVlIjoiam8wVEhubldjRDFhV2U0aVNRVzlNOWo1WDBPZUIyc1cyY2p6ZE5PelczT2NvWEVwODBPd0JmeXE5WDNJLzIxaU5Mak1ib2RWY3EyaHM4SEdYMTFnYWtWTGFFY3VhZThHazNjcjF6Y2s1YmhlR0doVHRLclV4Nm5waUMvR0pyQ0FsaTJtaXlaNlNBU3A1ZWlzeFpHR0I2UWRlVWRqUkxKYUU0RU44M1Y5cHArbEsyQ2RNZStGS3lTV1p6YTg2amYyVDh0d3dFWGlWOHozaHE3WWlaUFZtZ0dtd29OOVlDaVlhZWlyVjUxTW44SmtIWVlnbjJUUVRpaGdKenBoN1g1TU12TEt2dS9BcHNtNnF0ZWlheks0bEJob2dvOHJabEEzUVE2VTFMWFQvTEpKMEpSZHZTUnk1MndQVjVhbmFlV21ndUxIZEFEYmx0VGtCWTFpMG9OZEJOOFhBN0MxMmdxNXZOVmNFblViVzNvWG9Qdk5IckdNN0FVRlBMdFl2aENhRDFhbGprU1dMSm95S2xKeEVVMUl2NnllT1V5YURNOThkNXRCVVJkU0hjNzFWcUpKWEl5N3AxbGhmVU9uSEJxbyIsIm1hYyI6IjIxN2QzNjJhNjMyN2QwMTMzOGUwMTk1ODgyNmUwM2JiOWYwOWMyY2MwYTBjMTgzNzhmZTZiMGFiM2MzYzNkMjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InU1dW96UkFhang0SFArQ3ZMOGNOZ2c9PSIsInZhbHVlIjoibEsrT2Fkb3dmTy84Z2VvT1NHNTlkbkFtZElNU1BaWVJTL2VUNGl4M1VPQk9KSGVsUnVDTUhBSDAzaFp1K3hhbzVWZzFEUU4xZnpYcGVzTkxqVGZrTi85VlRYTnRlbitSNmlObnNCQTA0SjNrMzZhZWZKOENpM3lMYTkyYm9IOGNTNlFLaEJ1VDhxMmpxNkQ3OUpCQTVTM3dPVjUyUm1BcWI5bGFQdTNodDIrQ1Y0ME1GMm9xN3lVRW9hQjJhSDZOVG4vTk1LcHRXWkFXQURpZjgwejJtMU5nVGxRdU1nSGZUaUVxSERmVmJ1UkwyNm1ya1NIY05zVXFheE12d1pmd0crYXg1SFhaV20rL01Fbm5TN01OdGVEQnJNbGM5YkRDNHgrMUMwUHBwby90cVJPRlRXVDVOK1dlNXB4QkpZMUt3dGNQc1RYOC90SnM0U2hXa2lHZXdSV3AxRkpPM3NkTHBTc3RwUHFFV3FxTy90R3QvbzBuZVMxQ3k0VVdSTWV1NGhqQkdkbmFyQ2xWaTI4ZEpZVmh1OUdzM1psU1lod3JIV0NMTm12Z2I1ZTR3cU5QRzlKM08xOXNUcVN0U0JPVXRhdEV3ekVOR1JUMkhpKzQ0YXU2Zi8zYWR1ZG9KdGVSTm9mRVVxc0tWZzF4Smt4SEc1OSthSElibjdWdGhFQndXNW5CelptbXpIZ1ZvajYwazhLTHo2WHBWaFVCTFJDWkgxWmJ5ZkpOQjR3c2VxS2pyM3dNM3d6TWRJVXlralI3MEVvbHZjaHIwZ1BvTkxzK3Nvb2RXOEpjQi9TM3J1NmpHVytqV1ZIaWRsMy9LSXBaTlR6aU9BTHl3MGtjTERCdCIsIm1hYyI6IjFiZTIzYjdmZmMyMmY5ZjJmOGM1NDlhZjcxMWJhMDUzOWI3OTA0NDBkY2VlOTQwMGI1ZDcxZGEwYWE1ZDQxNzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+