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Криминал

В Козельском округе мужчина избил жену, возбуждено уголовное дело

Дмитрий Ивьев
21.10, 11:44
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Житель Козельского округа избил свою супругу. Женщину увезли в больницу с серьёзными травмами, рассказали 21 октября в полиции.

Всё произошло, когда пара возвращалась домой из гостей. Они вместе выпивали, а по дороге вспыхнул конфликт. Мужчина ударил жену, а потом сам вызвал скорую.

Врачи оценили травмы женщины как вред здоровью средней тяжести. Полиция завела уголовное дело, сейчас идёт разбирательство.

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