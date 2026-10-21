В Козельском округе мужчина избил жену, возбуждено уголовное дело
Житель Козельского округа избил свою супругу. Женщину увезли в больницу с серьёзными травмами, рассказали 21 октября в полиции.
Всё произошло, когда пара возвращалась домой из гостей. Они вместе выпивали, а по дороге вспыхнул конфликт. Мужчина ударил жену, а потом сам вызвал скорую.
Врачи оценили травмы женщины как вред здоровью средней тяжести. Полиция завела уголовное дело, сейчас идёт разбирательство.
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