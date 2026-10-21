В Калуге замдиректора муниципального предприятия поймали на взятке в 5 миллионов рублей
В среду, 21 октября, Следственный комитет сообщил о завершении расследования.
Заместителя директора по благоустройству и содержанию автомобильных дорог и сооружений муниципального предприятия обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
- Обвиняемый получил от представителя коммерческой организации взятку в сумме 5 млн рублей за помощь в победе на торгах, беспрепятственное подписание документации и общее покровительство при исполнении государственного контракта на поставку противогололёдных реагентов для дорожно-уличной сети города Калуги в зимний период, - заявили в СК.
Оперативное видео нам предоставили в Управлении ФСБ по Калужской области.
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