В Ульяновском округе начальницу почты будут судить за хищение денег
Прокуратура направила в суд дело против 44-летней женщины.
Она работала начальником отделения почтовой связи. По данным следствия, в мае 2025 года женщина забрала из кассы почты больше 90 тысяч рублей и потратила их на свои нужды.
На имущество женщины наложили арест. Ей грозит до шести лет лишения свободы.
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