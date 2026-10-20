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Криминал

В Ульяновском округе начальницу почты будут судить за хищение денег

Дмитрий Ивьев
20.10, 16:37
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Прокуратура направила в суд дело против 44-летней женщины. 

Она работала начальником отделения почтовой связи. По данным следствия, в мае 2025 года женщина забрала из кассы почты больше 90 тысяч рублей и потратила их на свои нужды.

На имущество женщины наложили арест. Ей грозит до шести лет лишения свободы.

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