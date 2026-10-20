В Ульяновском округе начальницу почты будут судить за хищение денег

Прокуратура направила в суд дело против 44-летней женщины.

Она работала начальником отделения почтовой связи. По данным следствия, в мае 2025 года женщина забрала из кассы почты больше 90 тысяч рублей и потратила их на свои нужды.

На имущество женщины наложили арест. Ей грозит до шести лет лишения свободы.