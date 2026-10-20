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Криминал

В Юхнове осудили мужчину, который снова сел за руль пьяным

Дмитрий Ивьев
20.10, 12:59
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32-летний местный житель в мае этого года ехал на своём «ВАЗ 21101», когда его остановили инспекторы ДПС.

Проверка показала, что мужчина был пьян. При этом раньше его уже наказывали за езду в нетрезвом виде.

Суд назначил водителю 320 часов обязательных работ и запретил управлять транспортом в течение двух лет. Кроме того, его автомобиль конфисковали в пользу государства, рассказали 20 октября в прокуратуре.

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