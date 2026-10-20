Жительница Людиново попалась на кражах в магазинах
На 32-летнюю женщину завели уголовные дела, сообщили 20 октября в полиции.
По версии следствия, она воровала в магазинах Людиново и Жиздры. Из торговых залов женщина тайком выносила продукты и алкоголь.
Ранее она уже совершала мелкую кража. В тот раз женщина отделалась штрафом по административной статье, а сейчас наказание может быть более серьезным.
Ведется следствие.
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