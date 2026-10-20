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Криминал

В Дзержинском округе мужчину будут судить за избиение знакомого

Дмитрий Ивьев
20.10, 07:11
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По данным следствия, 33-летний местный житель, у которого раньше уже была судимость, устроил драку у себя дома.

В тот вечер в квартире были его сожительница, её подруга и пришедший в гости общий знакомый. Компания выпивала, а потом между мужчинами вспыхнул конфликт: гость отпускал обидные шутки в адрес женщин, рассказали 20 октября в полиции.

Хозяин квартиры ударил приятеля кулаком по голове — тот упал, после чего мужчина несколько раз пнул его. Потом пострадавшего оттащили в коридор, а хозяин ушёл в комнату. Избитый мужчина смог уйти из квартиры и позже обратился за помощью к врачам. Медики подтвердили, что его здоровью причинён вред средней тяжести.

Сейчас дело передали в суд.

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