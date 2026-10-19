Калужанина вывезли в лес и избили из-за долга в 2 миллиона 150 тысяч рублей
Как установило следствие, двое мужчин возрастом 32 и 62 года встретились со своим знакомым в кафе и потребовали отдать 2 150 000 рублей.
Насилием и угрозами его заставили написать долговую расписку, затем усадили в машину и вывезли в лес, где побои продолжились. Кроме того, у потерпевшего отобрали ключи от машины и присвоили ее.
Задержание налетчиков произведено в ходе совместной операции калужского следкома, ФСБ и отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД.
- Несмотря на то, что подследственные вину не признали, обоим предъявлено обвинение по фактам вымогательства, похищения человека и разбоя, - пояснил старший помощник руководителя СУ СК России по Калужской области Михаил Сикулин. - В числе изъятых улик – газовый пистолет, средства связи, похищенный автомобиль.
В настоящее время дело ждет рассмотрения в суде.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!