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Новость дня Криминал

Калужанина вывезли в лес и избили из-за долга в 2 миллиона 150 тысяч рублей

Нападение произошло в октябре прошлого года, на днях дело передали в суд
Михаил Тырин
19.10, 15:42
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Как установило следствие, двое мужчин возрастом 32 и 62 года встретились со своим знакомым в кафе и потребовали отдать 2 150 000 рублей.

Насилием и угрозами его заставили написать долговую расписку, затем усадили в машину и вывезли в лес, где побои продолжились. Кроме того, у потерпевшего отобрали ключи от машины и присвоили ее.

Задержание налетчиков произведено в ходе совместной операции калужского следкома, ФСБ и отдела по борьбе с организованной преступностью УМВД.

- Несмотря на то, что подследственные вину не признали, обоим предъявлено обвинение по фактам вымогательства, похищения человека и разбоя, - пояснил старший помощник руководителя СУ СК России по Калужской области Михаил Сикулин. - В числе изъятых улик – газовый пистолет, средства связи, похищенный автомобиль.

В настоящее время дело ждет рассмотрения в суде.

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