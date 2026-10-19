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Криминал

В Калуге мужчина избил брата

Дмитрий Ивьев
19.10, 10:28
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В одном из общежитий 34-летний калужанин вместе с братом пил на кухне. В какой-то момент мужчины поссорились. Причиной стало оскорбление, которое подозреваемый произнёс в адрес жены брата.

Во время ссоры мужчина несколько раз ударил родственника по лицу. Тот упал на пол. После этого оба разошлись по своим комнатам.

На следующий день пострадавшему стало хуже, и он пошёл в больницу. Врачи выяснили, что травмы серьёзные. Нанесен тяжкий вред здоровью.

Полиция разобралась в обстоятельствах, и теперь против нападавшего завели уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, рассказали 19 октября в УМВД.

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