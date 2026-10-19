В Калуге мужчина подозревается в фиктивной регистрации иностранцев

42-летний житель Калуги оформил на учёт в своей квартире 15 граждан другой республики. При этом все понимали, что жить там они не будут, регистрация была только на бумаге.

По словам самого мужчины, за эту услугу он получил продукты и алкоголь.

Сейчас на него завели уголовное дело, а сам он находится под подпиской о невыезде, рассказали 19 октября в полиции.