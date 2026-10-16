В Калуге суд отказал молодому человеку в досрочном освобождении

17-летний парень пытался сбыть наркотики в Калуге: он должен был спрятать запрещённое вещество в тайнике, но его задержали полицейские, а наркотики изъяли.

В июле 2024 года суд приговорил юношу к 3 годам лишения свободы. Сначала он отбывал наказание в воспитательной колонии, а после того, как ему исполнилось 18 лет, его перевели в исправительную колонию общего режима.

Когда прошла положенная по закону часть срока, парень подал ходатайство о досрочном освобождении. Но прокурор посчитал, что нет достаточных оснований считать, что осуждённый исправился, и попросил суд отказать. Суд согласился с этой позицией и в досрочном освобождении отказал.