В Обнинске четверых жителей Курска будут судить за крупное мошенничество

Прокуратура Обнинска передала в суд уголовное дело против четырёх мужчин из Курска. Их обвиняют в том, что они создали преступную группу и руководили рядом управляющих компаний.

По данным следствия, с августа 2021 года по декабрь 2023 года обвиняемые забирали себе деньги, которые жильцы домов в Обнинске, а также в Воронежской и Саратовской областях платили за коммунальные услуги и ремонт. При этом никаких работ в домах не делали. Всего они похитили больше 28 миллионов рублей.

Чтобы скрыть происхождение денег, мошенники перевели более 8 миллионов рублей на счета подконтрольных фирм - якобы за обслуживание домов.

Теперь дело будет рассматривать Обнинский городской суд, сообщили в прокуратуре.