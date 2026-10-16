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Новость дня Криминал

В Калужской области два инспектора ДПС попались на множестве взяток

Дмитрий Ивьев
16.10, 16:22
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В пятницу, 16 октября, стало известно о вынесении приговора виновникам.

Преступления бывшие полицейские, которым сейчас 27 и 37 лет, совершали в 2022 и 2024 годах, сообщили в Следственном комитете.

Известно о 16 взятках на общую сумму в 90 тысяч рублей.

- За непривлечение водителей к административной ответственности осужденные систематически получали от них взятки на различные суммы путём перевода на банковскую карту знакомого одного из взяткополучателей, находившуюся в его пользовании, - прокомментировали в СК. - Инспекторы не привлекли нарушителей к ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, участие в ДТП и другие нарушения правил дорожного движения

Преступление выявлено подразделением собственной безопасности УМВД.

Один из бывших инспекторов получил семь с половиной лет колонии и штраф в 60 тысяч. Второй – штраф в 2,2 миллиона рублей.

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