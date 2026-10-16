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Новость дня Криминал

В Калуге девушка попалась на краже кофе в магазине

Дмитрий Ивьев
16.10, 15:54
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23-летняя жительница Калуги вынесла товары из магазина в микрорайоне «Кошелев», не заплатив за них.

По данным полиции, девушка незаметно складывала вещи в сумку, пока никто не видел, а потом просто вышла из магазина мимо кассы.

Позже она продала похищенное незнакомым людям, а деньги потратила на свои нужды.

Ущерб магазину составил больше 10 тысяч рублей.

Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде. Ей может грозить до двух лет лишения свободы.

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