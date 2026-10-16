В Калуге пенсионерка отдала мошенникам больше миллиона рублей

76-летняя жительница Калуги стала жертвой мошенников.

На домашний телефон ей позвонил незнакомец, представился сотрудником правоохранительных органов и напугал женщину, заявив, что она якобы помогает запрещённым организациям. Потом с ней связался ещё один человек. Он убедил пенсионерку снять деньги со счёта в банке, чтобы их не забрали мошенники.

Женщина поверила и сняла больше миллиона рублей. Затем ей сказали передать деньги курьеру. Она отдала их незнакомцу, который назвал кодовое слово. Калужанка хотела снять и другие деньги, но счета уже заблокировали. Когда звонки с требованиями перевести ещё средств не прекратились, женщина поняла, что её обманули, и пошла в полицию.

Полицейские нашли курьера. Это 43-летний мужчина из Красноярского края. Он рассказал, что нашёл работу в интернете: ему дали адрес, он забрал деньги у пенсионерки, отвёз их в Москву и оставил в условленном месте. За это он получил 10 тысяч рублей.

Сейчас мужчина под стражей. Полиция продолжает расследование дела о мошенничестве.