В Калужской области бывшего главного инспектора труда посадили за взятку
Вступил в силу приговор бывшему главному государственному инспектору труда Государственной инспекции труда, сообщили 16 октября в ФСБ.
Он получил 110 тысяч рублей от представителя коммерческой компании за то, что закрыл глаза на нарушения, когда расследовался несчастный случай на производстве.
Виновника отправили в колонию строгого режима на семь лет. Кроме того, он должен выплатить штраф в 1,65 миллиона рублей.
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