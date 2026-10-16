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Криминал

В Калужской области еще двоих членов банды будут судить за похищение

Дмитрий Ивьев
16.10, 09:41
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Двое мужчин, которых разыскивали за преступления, скрывались за границей, но их нашли и вернули в Россию по запросу следствия. Теперь они предстанут перед судом, рассказали 16 октября в Следственном комитете.

По данным следствия, в феврале 2024 года эта преступная группа выследила мужчину в Обнинске, чтобы ограбить. Злоумышленники использовали электрошокер, нож и пистолет: они затолкнули пострадавшего в багажник машины и хотели увезти. Но мужчине удалось открыть багажник изнутри и сбежать. При этом преступники забрали его автомобиль.

Ещё пятерых участников группы задержали в 2024 году в других регионах. Суд уже вынес им приговоры: сроки составили от 7 до 16 лет в колониях разного режима. Одна из участниц получила 7 лет с отсрочкой — из-за того, что у неё есть маленький ребёнок.

Сейчас следствие закончило работу с двумя экстрадированными фигурантами, и дело передали в суд.

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