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Криминал

В Калужской области вступил в силу приговор мужчине, ударившему человека лопатой

Дмитрий Ивьев
15.10, 11:30
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В мае 2025 года в Кондрово произошёл конфликт. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения ударил знакомого лопатой по голове. Пострадавший получил тяжёлые травмы.

Сам обвиняемый частично признал вину. Он рассказал, что ссора началась на дне рождения в квартире родителей супруги, потом участники вышли на улицу. Мужчина утверждал, что опасался за свою безопасность, а после удара сразу просил вызвать скорую.

Суд учёл и смягчающие обстоятельства — у мужчины на иждивении маленький ребёнок, он частично возместил вред и помогал следствию, — и отягчающие: он уже раньше нарушал закон, а преступление совершил пьяным. В итоге его признали виновным и приговорили к 4 годам колонии строгого режима.

Калужский областной суд оставил приговор без изменений.

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