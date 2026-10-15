В Калуге вынесли приговор за махинации с капремонтом
В колонию отправлены бывший начальник производственно-технического отдела Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области и руководитель коммерческой организации, сообщили 15 октября в прокуратуре.
Суд установил, что они украли три миллиона рублей на ремонте дома на Грабцевском шоссе летом 2023 года.
- Несмотря на фактическое неисполнение подрядчиком части взятых на себя обязательств, сотрудник Фонда подписал акты приемки выполненных работ, - заявили в прокурутаре. - В результате случившегося были похищены денежные средства в сумме около 3 миллионов рублей.
Ущерб виновники уже возместили, но избежать наказания не смогли.
Бывший сотрудник Фонда капремонта получил четыре года колонии общего режима, директор строительной компании – три года.
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