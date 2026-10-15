В Калуге вынесли приговор за махинации с капремонтом

В колонию отправлены бывший начальник производственно-технического отдела Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области и руководитель коммерческой организации, сообщили 15 октября в прокуратуре.

Суд установил, что они украли три миллиона рублей на ремонте дома на Грабцевском шоссе летом 2023 года.

- Несмотря на фактическое неисполнение подрядчиком части взятых на себя обязательств, сотрудник Фонда подписал акты приемки выполненных работ, - заявили в прокурутаре. - В результате случившегося были похищены денежные средства в сумме около 3 миллионов рублей.

Ущерб виновники уже возместили, но избежать наказания не смогли.

Бывший сотрудник Фонда капремонта получил четыре года колонии общего режима, директор строительной компании – три года.