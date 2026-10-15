В Тарусском районе двое мужчин попались на выращивании наркотиков
Прокуратура Тарусского района направила в суд дело против двух местных жителей 35 и 38 лет.
По данным следствия, весь 2025 год мужчины в нежилом помещении в деревне Гурьево выращивали растения, содержащие наркотики. Помещение они специально оборудовали для этого. Там же они собирали, сушили и измельчали растения, чтобы потом их продать.
Правоохранители пресекли эту деятельность. При осмотре они изъяли 139 кустов наркосодержащего растения, а также высушенные части конопли.
Теперь мужчин ждёт суд. Им грозит до 20 лет лишения свободы.
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