В Тарусском районе двое мужчин попались на выращивании наркотиков

Прокуратура Тарусского района направила в суд дело против двух местных жителей 35 и 38 лет.

По данным следствия, весь 2025 год мужчины в нежилом помещении в деревне Гурьево выращивали растения, содержащие наркотики. Помещение они специально оборудовали для этого. Там же они собирали, сушили и измельчали растения, чтобы потом их продать.

Правоохранители пресекли эту деятельность. При осмотре они изъяли 139 кустов наркосодержащего растения, а также высушенные части конопли.

Теперь мужчин ждёт суд. Им грозит до 20 лет лишения свободы.