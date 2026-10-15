В Дзержинском районе суд отменил сделки с тремя земельными участками

Прокуратура выяснила, что людям сдали в аренду по 1500 квадратных метров земли для садоводства. Потом на этих участках поставили совсем небольшие постройки — всего по 5–6 квадратных метров — и без торгов выкупили землю примерно за 20 тысяч рублей за участок.

Двое владельцев ещё и увеличили площадь участков.

При этом по закону землю без торгов можно выкупать только для эксплуатации постройки, и участок должен быть соразмерен зданию. Здесь же площадь земли превышала площадь построек больше чем в 250 раз. К тому же две постройки вообще не были настоящей недвижимостью — они не прочно связаны с землёй. Да и сами участки находятся в лесопарковой зоне, а там по плану поселения нельзя заниматься садоводством.

Поэтому прокуратура обратилась в суд, чтобы признать сделки недействительными и вернуть землю муниципалитету. Суд согласился с доводами, и требования прокуратуры удовлетворили. Сейчас прокуратура следит за тем, чтобы решение суда исполнили.