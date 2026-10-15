В Юхновском округе поймали мужчину, который незаконно рубил лес

В полицию сообщили, что в лесу кто-то вырубает деревья.

Ущерб оценили в 221 654 рубля, рассказали 15 октября в УМВД.

На месте полицейские нашли следы трактора и признаки того, что деревья тащили по земле. По этим следам правоохранители дошли до дома местного 65-летнего жителя. Во дворе у него лежали части спиленных деревьев.

Мужчина признался, что рубил лес, чтобы продать древесину и заработать. Теперь против него завели уголовное дело.