В Юхновском округе поймали мужчину, который незаконно рубил лес
В полицию сообщили, что в лесу кто-то вырубает деревья.
Ущерб оценили в 221 654 рубля, рассказали 15 октября в УМВД.
На месте полицейские нашли следы трактора и признаки того, что деревья тащили по земле. По этим следам правоохранители дошли до дома местного 65-летнего жителя. Во дворе у него лежали части спиленных деревьев.
Мужчина признался, что рубил лес, чтобы продать древесину и заработать. Теперь против него завели уголовное дело.
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