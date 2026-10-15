В Кировском округе мужчина угрожал соседу ножом

В общежитии случился конфликт между соседями.

По предварительным данным полиции, 41-летний местный житель, у которого раньше уже были проблемы с законом, выпивал вместе с соседями. Внезапно он поссорился с 58-летним собутыльником, схватил нож и стал угрожать ему убийством. Мужчина даже попытался ударить соседа ножом, но тот успел увернуться. После этого нападавший ударил потерпевшего кулаком по голове.

Полицейские задержали подозреваемого. Против него завели уголовное дело за угрозу убийством. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.