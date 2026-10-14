Житель Малоярославецкого района получил наказание за то, что долго не платил алименты сыну

Мужчина должен был отдавать четверть своего заработка на содержание ребёнка, но делал это нерегулярно. Ещё в 2020 году началось исполнительное производство, а позже к нему применяли разные меры воздействия.

В 2025 году ему назначили 60 часов обязательных работ за неуплату, но ситуация почти не изменилась. К моменту возбуждения уголовного дела долг превысил 58 000 рублей.

Сначала районный суд назначил мужчине 380 часов обязательных работ. Но после апелляции прокурора приговор изменили: теперь ему предстоит отработать 7 месяцев и 1 день в специальном учреждении. При этом 10% от его зарплаты будут уходить в доход государства. Приговор уже вступил в силу, рассказали в областном суде.