В Думиничах мужчина получил гантелей по голове на улице
35‑летний местный житель предстанет перед судом за то, что в декабре 2025 года напал на человека около дома рядом с железнодорожной станцией Думиничи.
Он распылил в лицо потерпевшему газ из баллончика, а потом ударил его гантелью по голове. В результате пострадавший получил травмы. Врачи оценили вред здоровью как лёгкий.
Теперь обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы. Дело уже передали в суд, рассказали 13 октября в прокуратуре.
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