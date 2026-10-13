В Думиничах мужчина получил гантелей по голове на улице

35‑летний местный житель предстанет перед судом за то, что в декабре 2025 года напал на человека около дома рядом с железнодорожной станцией Думиничи.

Он распылил в лицо потерпевшему газ из баллончика, а потом ударил его гантелью по голове. В результате пострадавший получил травмы. Врачи оценили вред здоровью как лёгкий.

Теперь обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы. Дело уже передали в суд, рассказали 13 октября в прокуратуре.