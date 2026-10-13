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Криминал

В Козельске мужчину арестовали за кражу денег с банковской карты

Дмитрий Ивьев
13.10, 15:15
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31-летний местный житель, у которого уже есть судимость, нашёл на тротуаре чужую банковскую карту и в тот же день расплатился ею в магазинах.

Так он похитил деньги с чужого счёта. Потерпевшим оказался 43-летний житель города, рассказали 13 октября в прокуратуре.

Мужчина находится под административным надзором, а преступление совершил в сентябре. Против него завели уголовное дело о краже. Прокуратура поддержала требование следствия о заключении под стражу. Суд согласился и отправил подозреваемого в СИЗО.

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