В Козельске мужчину арестовали за кражу денег с банковской карты
31-летний местный житель, у которого уже есть судимость, нашёл на тротуаре чужую банковскую карту и в тот же день расплатился ею в магазинах.
Так он похитил деньги с чужого счёта. Потерпевшим оказался 43-летний житель города, рассказали 13 октября в прокуратуре.
Мужчина находится под административным надзором, а преступление совершил в сентябре. Против него завели уголовное дело о краже. Прокуратура поддержала требование следствия о заключении под стражу. Суд согласился и отправил подозреваемого в СИЗО.
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