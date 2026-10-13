В Калужской области за наркотики будут судить 20‑летнего парня из Ставропольского края

Молодой человек обвиняется в попытке сбыть крупную партию психотропных веществ и в отмывании денег, сообщили 13 октября в прокуратуре.

По данным следствия, в мае его задержали в Дзержинском округе. При себе у молодого человека нашли две бутылки с психотропным веществом. Там было около 2 кг.

Кроме того, парень перевёл больше 400 тысяч рублей, полученных от продажи наркотиков, с криптовалютного кошелька на свои банковские счета. Так он пытался легализовать преступные доходы.

Теперь дело передали в суд.