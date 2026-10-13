В Тарусском округе полицейские задержали 10 нелегальных мигрантов

Полицейские провели рейд в рамках операции «Нелегал-2026». Задержали десять иностранных граждан, у которых проверили документы, сняли отпечатки пальцев и сфотографировали.

По итогам рейда выявили 28 нарушений миграционного законодательства. Восемнадцать человек нарушили правила пребывания в России, еще десять работали без разрешения.

Девять нарушителей выдворили из страны, остальным выписали штрафы, рассказали 13 октября в УМВД.