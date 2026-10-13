Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал В Тарусском округе полицейские задержали 10 нелегальных мигрантов
Криминал

В Тарусском округе полицейские задержали 10 нелегальных мигрантов

Дмитрий Ивьев
13.10, 11:53
0 763
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Полицейские провели рейд в рамках операции «Нелегал-2026». Задержали десять иностранных граждан, у которых проверили документы, сняли отпечатки пальцев и сфотографировали.

По итогам рейда выявили 28 нарушений миграционного законодательства. Восемнадцать человек нарушили правила пребывания в России, еще десять работали без разрешения.

Девять нарушителей выдворили из страны, остальным выписали штрафы, рассказали 13 октября в УМВД.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
2 оценили
50%
50%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilg2akVzeGpWUGdrUGJ0VlVsaUtLanc9PSIsInZhbHVlIjoiQXBhejRDZ0pLbkdxTktGNW1sQlBBcTZxSkxWVXNXMzdCLzNFODNwV2NBRXRZcGQ1RWdxRUc1QXJsWjYzTXpMemhDdDFiNi82YW1pWnJKTCtzMlNHWTBNa1N6T25mRkhCSXJqZTJkbjR2OVJSUzlMdlZJVXYxUUh1eUFkM2dMenNSNFc1ZFRYQWdicU5ZUmhDbG9Eak1VVjAxVU1pNURiU2V2VnZBaHBiNVRuRWdJYmdINm5EbjJ0cnNJa3VMWnpWTFdPMnAzTjdpSWV0WTVNMXZVS3g5ZWhhUmlrNWNTV1B1a09ZdCtWbUFmanhja2hyQStKbzVDcmRNZmxQdFhpQzEvVVpKcHcxT1JHUVNKeWNFL2s2L0VGSDNuVHVsaFl2REdNczF5bjdKMkpnYmNrOVB4OVBPVHFBREhBQThnUGpCWlo2K0hlN2VHNzFPWkFXS21uUzFIVi8yQjhSOWtjWGlLK1E5cUJRTENTSm1jSnM1WmQvY3JaY3JwRlErQlgzOEZidXc2dXVibkQ3SkdZSllWRjdtQUFwQk8vaFVnZHZaTFc5NkhLUEc5anBTcWVvTzZuZHBGMnJIRWhEZGFieiIsIm1hYyI6IjA1NjRhYWNlYmUzMWU1Y2IwZjg5NDZjZDcyNTcxYTQ0NjU5MGNhZWIwMTcxOTYyMzk0OWNlNWM5Yzg1ZWZiZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlR2bWp5RHZGd3FWNVZ0RWVGWG1zWFE9PSIsInZhbHVlIjoiU002eVpraTlyS3pBaHN5aVJuVUVPR3NvK21mREQ3QzZGUWlVUnFtRUpBV01Ocm9URFpQbERFbmtrd0dzK3NSVjQ1eURuRmtxNUY3K0pjZU9jVklBaENuT2JRTDNHYnNxNlZLWjVJQXlDcUxTZXlDeW9KY05MZzJRaTliOG1tVE5YSUpseCsvRW5NdS9QOWIxODI0QUY4SVZkNGxWR1pxdEtSVmp5QjhmampqUlMxL3hnWll6RThrUXF2cEtob0R5bjgvL0JlbzR1ZW9SSHlHVTdrYWFBQXhPZ0V0L3JGY0dwdzVncTI1cWdoQWVUa3Qya0R0dlJReThFUHAzK3hrU2pCM3ZBWXhSelN0TXEra0xnOU1RUTNORFp5Mlg4M05UYk03LysxVytyUHkvMjJ6L0E5Q0F4WlVhTlhXUXJudUU2eEFSREZ1aFoyMDk3QzA4WHV1NVBXZkk4VE1jZlBCbE9hcTBsYUhEbDVHM0NISE1BaGRqRHd2ekpMRGpUVmdRTjNSVWVGSXJMN3BnY1ZSVzE5RCttMFk0aTB2N2pic2dSRWFudlBRZnhkbnRlMm9CYzl0RGhTd3cvK1RPNFB2clJKbk1YU0dqUzROeVhaZGVuUVk0UFVzK2ZrM0h6TzdDbzh6ZW9Tak5NNW5MaEJTRVd4ckJScDNaTzMwYTlkT1hoUXFNNVdUUzdMUERoUEV1c1hWL1kyVTQ1VDhKdWM0NTJyTUg4QW16NldidzUxVVJRNHJqSXhPYlpIbk5OV08zMmJ4VXVxYjdNMzlHcVBvQWVhSUd0UUdSUWlsQU5NMU9ZSGF1YVEvbW52YlU3ZlVXaDBJVDhlcnR5NTZhdXBhdSIsIm1hYyI6IjcyMTM3NjA1NTNjYTkxMjdjZDkxZWJkMjQxNmQxNjY0NDQ5Mjg5ZDFkYWUxNTdhNzVjMmNhNDM4NmJiMDJiMGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+