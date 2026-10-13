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Криминал

В калужской нарколаборатории нашли 144 килограмма запрещенного вещества

Дмитрий Ивьев
13.10, 10:31
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Во вторник, 13 октября, ФСБ сообщила о приговоре двум жителям Тульской области, которые устроили нарколабораторию на территории Перемышльского района.

Они получили 15 и 13 лет лишения свободы со штрафом в 334 400 рублей.

В лаборатории изъяли 144 килограмма наркотиков.

Как рассказали в ФСБ, виновники действовали по указаниям украинских кураторов.

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