В калужской нарколаборатории нашли 144 килограмма запрещенного вещества

Во вторник, 13 октября, ФСБ сообщила о приговоре двум жителям Тульской области, которые устроили нарколабораторию на территории Перемышльского района.

Они получили 15 и 13 лет лишения свободы со штрафом в 334 400 рублей.

В лаборатории изъяли 144 килограмма наркотиков.

Как рассказали в ФСБ, виновники действовали по указаниям украинских кураторов.