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Криминал

В Калужской области мужчину убили лавкой

Дмитрий Ивьев
13.10, 09:41
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Преступление произошло в августе в селе Жерелево Куйбышевского района.

Обвиняемым по делу проходит 52-летний мужчина, сообщили 13 октября в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, он поссорился со своим знакомым, избил его, а потом несколько раз ударил лавкой.

Врачи не смогли спасти жизнь пострадавшего.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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