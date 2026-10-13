В Калужской области мужчину убили лавкой

Преступление произошло в августе в селе Жерелево Куйбышевского района.

Обвиняемым по делу проходит 52-летний мужчина, сообщили 13 октября в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

По версии следствия, он поссорился со своим знакомым, избил его, а потом несколько раз ударил лавкой.

Врачи не смогли спасти жизнь пострадавшего.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.