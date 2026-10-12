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Криминал

Пенсионерке из Юхнова вернут 540 тысяч рублей, украденные мошенниками

Дмитрий Ивьев
12.10, 16:53
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В июне 2025 года 68-летнюю жительницу Юхнова обманули по телефону. Злоумышленники уговорили её перевести 540 тысяч рублей со своего счёта на чужую банковскую карту, рассказали в прокуратуре.

Оказалось, что владелец этой карты дал мошенникам свои реквизиты - так он невольно помог им обналичить деньги. Сейчас по делу о мошенничестве идёт расследование.

Прокуратура Юхновского района подала в суд иск, чтобы вернуть деньги пенсионерке. Суд встал на сторону женщины. С владельца карты взыщут 540 тысяч рублей. Прокуратура следит за тем, чтобы решение суда исполнили.

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