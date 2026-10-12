В Сухиничах мужчину осудили за пьяное вождение
38-летний житель Сухиничей сел за руль нетрезвым и попался сотрудникам ДПС в июле этого года.
Проверка показала, что мужчина был пьян. При этом раньше его уже наказывали за такое же нарушение.
Суд вынес приговор: 280 часов обязательных работ и запрет на управление транспортом на три года.
А машину Hyundai Accent конфисковали в доход государства.
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