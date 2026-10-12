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Криминал

В Сухиничах мужчину осудили за пьяное вождение

Дмитрий Ивьев
12.10, 16:50
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38-летний житель Сухиничей сел за руль нетрезвым и попался сотрудникам ДПС в июле этого года.

Проверка показала, что мужчина был пьян. При этом раньше его уже наказывали за такое же нарушение.

Суд вынес приговор: 280 часов обязательных работ и запрет на управление транспортом на три года.

А машину Hyundai Accent конфисковали в доход государства.

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