В Спас-Деменске у местного жителя нашли гранаты

Полицейские выяснили, что житель Спас-Деменска незаконно хранил опасные предметы.

В гараже у 74-летнего мужчины обнаружили два предмета, похожих на гранаты. Их забрали и отправили на экспертизу.

Специалисты подтвердили: это настоящие ручные осколочные гранаты, внутри — тротил.

Сейчас по этому делу завели уголовное дело. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.