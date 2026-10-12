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Криминал

В Спас-Деменске у местного жителя нашли гранаты

Дмитрий Ивьев
12.10, 12:03
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Полицейские выяснили, что житель Спас-Деменска незаконно хранил опасные предметы.

В гараже у 74-летнего мужчины обнаружили два предмета, похожих на гранаты. Их забрали и отправили на экспертизу.

Специалисты подтвердили: это настоящие ручные осколочные гранаты, внутри — тротил.

Сейчас по этому делу завели уголовное дело. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

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