В Калужской области жестоко избили военнослужащего

В Дзержинском районе вынесены решения по уголовным делам о разбойном нападении и избиении местного жителя, сообщили 10 октября в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

Нападение произошло в поселке Товарково в ночь на 18 апреля прошлого года.

- Два местных жителя, выломав дверь, проникли в одну из квартир, где подвергли избиению военнослужащего, проходившего лечение после ранения, - заявили в СК. - Злоумышленники использовали верёвку с гайкой и газовый баллончик, требовали от пострадавшего деньги. В результате действий фигурантов здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Одного из виновников отправили в колонию строгого режима на 8 лет и 8 месяцев. Второй мужчина признан психически больным – его ждет принудительное лечение.