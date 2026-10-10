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Криминал

В Калужской области жестоко избили военнослужащего

Дмитрий Ивьев
10.10, 10:09
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В Дзержинском районе вынесены решения по уголовным делам о разбойном нападении и избиении местного жителя, сообщили 10 октября в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

Нападение произошло в поселке Товарково в ночь на 18 апреля прошлого года.

- Два местных жителя, выломав дверь, проникли в одну из квартир, где подвергли избиению военнослужащего, проходившего лечение после ранения, - заявили в СК. - Злоумышленники использовали верёвку с гайкой и газовый баллончик, требовали от пострадавшего деньги. В результате действий фигурантов здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Одного из виновников отправили в колонию строгого режима на 8 лет и 8 месяцев. Второй мужчина признан психически больным – его ждет принудительное лечение.

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