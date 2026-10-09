В Калуге задержали молодого человека, который арендовал игровую приставку и продал её

Полиция Калуги нашла подозреваемого в мошенничестве с игровой приставкой. Им оказался 19-летний парень из Орловской области, рассказали 9 октября в УМВД.

Калужанин подал заявление в полицию и рассказал, что отдал свою игровую консоль в аренду, но так и не получил её обратно, а также лишился более 50 тысяч рублей.

Следователи выяснили, что другой молодой человек приехал в Калугу по своим делам. У него были долги перед микрофинансовой организацией, и денег на их погашение не хватало. Тогда он решил добыть средства обманом. В интернете он нашел объявление о сдаче приставки в аренду, встретился с владельцем, подписал договор и внес залог. Получив технику, он сразу же продал её через сеть, а вырученные деньги отправил на погашение своего долга. Когда настоящий хозяин консоли начал ему звонить, арендатор просто перестал отвечать на звонки.

Теперь против 19-летнего жителя Орловской области возбудили уголовное дело за мошенничество. Пока что с него взяли подписку о невыезде, то есть он обязан оставаться в городе и вести себя правильно, пока идет следствие.