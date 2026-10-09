Калужанка потеряла больше 530 тысяч рублей из-за мошенников

Женщина из Калуги стала жертвой обмана и лишилась крупной суммы. Всё началось с обычного звонка: собеседник представился медработником и сказал, что нужно подтвердить запись на диспансеризацию. Калужанка назвала свои данные.

Вскоре ей позвонили снова. На этот раз неизвестный заявил, что её аккаунт на Госуслугах взломали: якобы кто-то от её имени оформляет кредит и хочет перевести деньги на поддержку преступников. Чтобы избежать проблем, женщине посоветовали самой взять кредит и отправить деньги на указанный счёт — якобы так получится всё заблокировать. Перепуганная калужанка перевела и свои сбережения, и взятое в кредит.

Только когда ей в очередной раз велели оформить займ, женщина поняла, что её обманывают, и пошла в полицию. Сейчас по делу идёт расследование.