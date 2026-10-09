В Калуге директора строительной фирмы арестовали за мошенничество

Руководитель компании-застройщика заключен под стражу, сообщили в пятницу, 9 октября, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Обвиняемый зарегистрировал четыре строительные компании, две из которых номинально на свою мать и сожительницу, фактически не осуществлявших руководство юридическими лицами, - пояснили в СК. - Желая незаконно обогатиться, он заключал с гражданами договоры купли-продажи земельных участков в Калуге и строительства на них жилых домов. При этом исполнять договорные обязательства застройщик не намеревался, создавая лишь видимость строительных работ.

Точный размер ущерба еще устанавливается.