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Криминал

В Калуге директора строительной фирмы арестовали за мошенничество

Дмитрий Ивьев
09.10, 08:52
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Руководитель компании-застройщика заключен под стражу, сообщили в пятницу, 9 октября, в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Обвиняемый зарегистрировал четыре строительные компании, две из которых номинально на свою мать и сожительницу, фактически не осуществлявших руководство юридическими лицами, - пояснили в СК. - Желая незаконно обогатиться, он заключал с гражданами договоры купли-продажи земельных участков в Калуге и строительства на них жилых домов. При этом исполнять договорные обязательства застройщик не намеревался, создавая лишь видимость строительных работ.

Точный размер ущерба еще устанавливается.

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