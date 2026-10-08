Калужанка заплатит штраф за удар соседки игрушкой

Еще в январе прошлого года в подъезде одного из домов Калуги между соседками случился конфликт. Женщина ударила соседку пластиковой игрушкой — снежколепом.

У пострадавшей остались кровоподтёки.

Экспертиза показала, что это не считается уголовным преступлением. Но мировой судья признал калужанку виновной в нанесении побоев и назначил штраф - 5 000 рублей. Районный суд поддержал это решение.

Женщина не согласилась и подала жалобу в областной суд, заявив, что конфликт был обоюдным. Но там изучили дело и решили, что наказание назначено законно, а нарушений в ходе разбирательства не было. Решение оставили в силе — штраф придётся заплатить, рассказали 8 октября в областном суде.