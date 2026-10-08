Обнинск
+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Криминал Калужанка заплатит штраф за удар соседки игрушкой
Криминал

Калужанка заплатит штраф за удар соседки игрушкой

Дмитрий Ивьев
08.10, 12:45
0 788
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Еще в январе прошлого года в подъезде одного из домов Калуги между соседками случился конфликт. Женщина ударила соседку пластиковой игрушкой — снежколепом.

У пострадавшей остались кровоподтёки.

Экспертиза показала, что это не считается уголовным преступлением. Но мировой судья признал калужанку виновной в нанесении побоев и назначил штраф - 5 000 рублей. Районный суд поддержал это решение.

Женщина не согласилась и подала жалобу в областной суд, заявив, что конфликт был обоюдным. Но там изучили дело и решили, что наказание назначено законно, а нарушений в ходе разбирательства не было. Решение оставили в силе — штраф придётся заплатить, рассказали 8 октября в областном суде.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
криминал
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
67%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImlMb2JMeEtRUTQxYzk1MjJ6US9LMGc9PSIsInZhbHVlIjoid0V2Mk9kcXFDTStMd05Pa25DWUxxdzAxcW02RU5SbmN6SlFlYmgrTTBqZ3ZtNENiakhDbXRpYnpOSUtHNnZkYlMxK0cwWTFjVlFoRWprYUFXemp4S3dHaWhTRWdSMzlvcGFMTW0reUNiR0taZytzYzcwNGpBYWJYajNQSmVCOHJTeDdTNnRqaUxPYTg2cHZIT0FqWDNWVThiT3B0emZPTW9wWDlzTGgzQnFTRjlLN0x5V28yRUZ2NXk3RjNLRGNaV2I1NkdQZ0l5M25WcGJBQ3NuUEI0MVREdVcvblNSWFZlWEtLVm1RRUN1ejJyd0F4cHZTRVAxTjZYWHJYbGNDY0diVytpdVZJcEl4V0NNVk1sTzAvTEwyUWpiaU8vaGRtdmlZVjh1ZmZ5eGw3SjFEeWp3STJ2WWJIRitDNmJpeWNkL0EvbzhUWjAvbzdtL0xsWXZRcXp6b29rOVZkZlVyNktWS3RGZFVQMnc3S0RjQnZWS0laNnpCaXNPTWp3UXg4WW5UMEtEN0RQMmZVdGRlS1FoMGNTWksyMHdpQm1DYWhFYmpUTG1hbHZZVU5kTGNFUmYwNU03REVlbzZhcjZTOSIsIm1hYyI6IjQ3MWM2ZDU1OGMwZmZjNWZhYzlmZGU0OWUzNDE3OGVlYjUxZThkNTU0MDBjMjI0NDg2YjM4MmU4NTJlN2I1N2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkNzRzkwYWNSb3ZGZFE2NElCSXVIN0E9PSIsInZhbHVlIjoiUGZMOStoU1d0VFRpSkJjb0VOc0ZUeUZUN3E4MUNFZDM2QnJ1Wnl0enlSMjZqbmdPcVNqQktiazZSZityYmRqWTdmSklMUFdRM3pyc2pvYmNIdXoxSDFlUzhUYWJRZVdYRDZXNE1Md1dsb0ZyUjFxYzRGN1N6NnVsNEZ1K0FGQS9MTFVpVWhPVXNpZVhmbzh1aXM4NVQ5eE51QWtHVXZrWHRRd2d2NTRjMzNUK2crVFNjUE9KK1IyZnNDYlB4dExqR2JhV2NHdUxVLzlOZzdQWC9LZi9IQW80NzlRSFBqK1dJME5CVUVaUDdqaUN2RjZlT25ESFBLMFZwNE85WkovQ0xTaFZJZ0p0VU1iOHJidEJSYjdTWTNFSGJkK2s4RGpTVUZCeXdMdWlkNmswRmZSdGhNUlNZeldoVlhFb1Q1eVJvRFd0dEQwQU5qaHg0UXVWbzFlSDhzK09uaEY2SytkUSs4NEl4dHVuMjRoeHZubC8yMEZFK0grdTJPc0tuT2szOWlxL1hRTDRLQ21zNjFvREp2NFNWN1pwM1J0YmRNYUxrQ2VoLzBDZkxpTUg3TENGYjJOcWMxSDc4YitsNTQ0SEhEL1c2cFk1empBYjVDbFZLTkZ1a0NuSG9BYkx1cElHbEE1NHcwcnZrNER4ZUtsRzhNMWxkajlmZ09yOFdWMnBuNEtMdmhXQ1JLcXBLZjJnNkxPYmJnMnhJMGFRcmhUa0xUWTBrWE5RRThOajZQalRDUW5jZmFYK1VEVGIzT0sxM0pBTy9xNE10eHlXZ0c2UStGZGI3b1c3UXQxWmpSWWdvK202N3ZVVFd1OHZPZm4vUWxiRWlYYVIxV1dHTHhFTiIsIm1hYyI6IjJjY2EzNzg1YTJhYzRkMzJjYTNhMTNlNGUyMDgyYjBkYzMzN2U4NzljZmQwM2JhMmQ1MTY0MDc3ZjMwZDYzN2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+