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Криминал

В Калуге суд подтвердил выплату компенсации пострадавшей в ДТП

Дмитрий Ивьев
08.10, 13:26
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В феврале 2025 года в Калуге на нерегулируемом переходе на улице Баррикад машина сбила женщину. За рулём была автомобилистка, которую позже лишили прав на полтора года за нарушение ПДД.

Пострадавшая получила серьёзные травмы: переломы лодыжек со смещением и компрессионный перелом позвонка. Долгое время она лечилась и восстанавливалась, не могла работать.

Женщина подала в суд и попросила взыскать с виновницы больше миллиона рублей — в том числе 700 тысяч за моральный вред, а также покрыть расходы на лечение и потерянный заработок.

Суд учёл тяжесть травм, долгий период восстановления и то, что вред нанесли автомобилем — источником повышенной опасности. При этом учли и то, что виновница уже выплатила пострадавшей 150 тысяч рублей. В итоге суд постановил выплатить в качестве компенсации морального вреда ещё 450 тысяч рублей.

А вот требования о возмещении заработка и расходов на лечение суд отклонил: выплаты по больничному, страховка по ОСАГО и другие начисления уже покрыли эти траты. Кроме того, женщина не доказала, что часть реабилитационных процедур нельзя было пройти бесплатно по полису ОМС. Частично суд удовлетворил только требования о судебных расходах.

Виновница ДТП обжаловала решение, но Калужский областной суд согласился с выводами районного суда. Теперь решение вступило в законную силу.

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