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Новость дня Криминал

В Калуге мать и дочь воровали ювелирные украшения в пункте выдачи

Дмитрий Ивьев
08.10, 16:13
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Две калужанки — мать и дочь — придумали схему, чтобы красть дорогие украшения. Женщина заказывала на маркетплейсе золотые цепочку и браслет, а её дочь в пункте выдачи подменяла их на дешёвые копии. При этом мать отвлекала сотрудника, чтобы подмену не заметили, рассказали 8 октября в областном суде.

Так, в марте они похитили золотую цепочку за 116 533 рубля, а в апреле — браслет за 101 653 рубля. Общий ущерб превысил 218 000 рублей.

Женщины признали вину, и дело рассмотрели в особом порядке. Калужский районный суд назначил каждой по 300 часов обязательных работ. Апелляция не помогла — областной суд оставил приговор без изменений. Сейчас решение вступило в законную силу.

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