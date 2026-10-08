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Криминал

В Обнинске студента задержали за кражу игрушек из супермаркета

Дмитрий Ивьев
08.10, 13:05
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Росгвардейцы патрулировали город, когда с одного из крупных супермаркетов поступил сигнал тревоги.

Прибыв на место, они задержали 18-летнего студента. Парень украл из магазина две мягкие игрушки — каждая стоила больше 2 000 рублей. Оказалось, что в момент кражи он был пьян.

Сейчас задержанного передали полиции — там будут разбираться в ситуации.

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