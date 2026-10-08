В Думиничах женщина попала под суд за продажу арестованной машины

Прокуратура Думиничского района передала в суд уголовное дело против 40-летней местной жительницы. Ее обвиняют в краже чужого имущества в особо крупном размере.

Ранее муж этой женщины попал под суд за повторное нарушение правил дорожного движения. В качестве наказания его машину конфисковали в пользу государства. Однако до момента официальной продажи транспортное средство оставалось на хранении у самого осужденного.

Весной 2024 года мужчина умер. Его жена, зная, что автомобиль больше не принадлежит их семье и должен быть продан государством, решила иначе. Она тайком продала машину постороннему человеку.

Женщина присвоила имущество, которое ей не принадлежало. Ущерб для бюджета составил более миллиона рублей. Теперь ей грозит вплоть до десяти лет лишения свободы.