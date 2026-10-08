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Криминал

В Кирове мужчина попался с наркотиками в лесу

Дмитрий Ивьев
08.10, 09:10
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Полиция задержала жителя Кирова 40 лет, у которого нашли запрещенные вещества. Операция прошла в лесном массиве на территории района.

При личном досмотре у мужчины обнаружили сверток с белым веществом. Экспертиза показала, что это наркотик N-метилэфедрон весом 0,65 грамма.

Задержанный рассказал, что забрал пакет из тайника в лесу и хранил его только для себя, не планируя продавать или передавать другим людям.

Теперь против него возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков. Расследование продолжается.

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