В Калуге поймали двух девушек за кражу из гипермаркета

Полиция задержала жительниц Жуковского района, которые украли товары в крупном магазине Калуги. Сигнал поступил от службы безопасности гипермаркета, где недосчитались имущества на сумму более 12 тысяч рублей, рассказали 8 октября в полиции.

Выяснилось, что подозреваемыми оказались девушки 19 и 20 лет. Они специально пришли в магазин за чужим имуществом и прятали вещи в сумки, которые лежали в продуктовой тележке. На кассе они оплатили только часть покупок, а спрятанные товары вынесли без оплаты. Часть украденного они успели подарить знакомым, но остальное полицейские изъяли.

Теперь девушкам грозит уголовное дело о краже. Им запретили покидать место жительства и обязали вести себя надлежащим образом. Расследование продолжается, а виновным может грозить до пяти лет лишения свободы.