В Калужской области 54-летний мужчина надругался над девочкой в подъезде
В четверг, 8 октября, Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении 54-летнего жителя региона.
- 17 декабря 2025 г. в городе Белоусово мужчина зашел за малолетней в многоквартирный дом и совершил в отношении нее противоправные действия, - заявили в СК.
По уголовной статье «Действия сексуального характера в отношении малолетней» мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Задержали его в Малоярославце.
Экспертизы показали, что мужчина не страдает психическим расстройством и во время совершения преступления осознавал происходящее.
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