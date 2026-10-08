В Калужской области 54-летний мужчина надругался над девочкой в подъезде

В четверг, 8 октября, Управление Следственного комитета по Калужской области сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении 54-летнего жителя региона.

- 17 декабря 2025 г. в городе Белоусово мужчина зашел за малолетней в многоквартирный дом и совершил в отношении нее противоправные действия, - заявили в СК.

По уголовной статье «Действия сексуального характера в отношении малолетней» мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Задержали его в Малоярославце.

Экспертизы показали, что мужчина не страдает психическим расстройством и во время совершения преступления осознавал происходящее.