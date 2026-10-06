В Калуге мужчина пострадал в конфликте во дворе
В Калуге мужчина пострадал в конфликте во дворе
В полиции 6 октября рассказали, что калужанин увидел во дворе свою бывшую супругу вместе с 42-летним мужчиной и сделал им замечание.
Между ним и спутником женщины завязалась ссора. В итоге оппонент повалил калужанина на землю и ударил ногой по лицу.
Пострадавший обратился за помощью в больницу. Медики установили, что причинен средний вред здоровью.
Полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь