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Криминал

В Калуге мужчина пострадал в конфликте во дворе

Дмитрий Ивьев
06.10, 09:43
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В Калуге мужчина пострадал в конфликте во дворе

В полиции 6 октября рассказали, что калужанин увидел во дворе свою бывшую супругу вместе с 42-летним мужчиной и сделал им замечание.

Между ним и спутником женщины завязалась ссора. В итоге оппонент повалил калужанина на землю и ударил ногой по лицу.

Пострадавший обратился за помощью в больницу. Медики установили, что причинен средний вред здоровью.

Полиция возбудила уголовное дело. Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде.

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