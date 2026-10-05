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Криминал

В Калужской области мужчина зарезал знакомого

Дмитрий Ивьев
05.10, 16:49
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Подозреваемого задержали в Малоярославецком районе, сообщили 5 октября в Управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Двое знакомых после работы употребили спиртное и поссорились, - прокомментировали в СК. - В ходе конфликта 25-летний фигурант подверг потерпевшего избиению, ударил головой о стол и нанес ножевые ранения в шею и лицо. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.

 Нападавший задержан и по ходатайству следствия судом заключен под стражу. На допросе мужчина сознался в совершении преступления. Ему грозит до 15 лет колонии.

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