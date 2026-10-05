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Криминал

В Жиздринском районе у мужчины забрали машину из-за пьяного вождения

Дмитрий Ивьев
05.10, 14:57
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49-летний местный житель снова сел за руль нетрезвым — и попал в ДТП на трассе М-3 «Украина» в апреле 2026 года.

Медики подтвердили, что он был пьян. При этом раньше его уже наказывали за похожее нарушение.

Суд назначил мужчине 350 часов обязательных работ и запретил управлять транспортом в течение трёх лет. А его автомобиль Audi A4 конфисковали в доход государства, рассказали 5 октября в прокуратуре.

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