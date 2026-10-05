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Криминал

В Козельске мужчину осудили за то, что он долго не платил алименты

Дмитрий Ивьев
05.10, 11:54
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51-летний местный житель по решению суда должен был содержать своего ребёнка, но от выплат уклонялся, рассказали 5 октября в прокуратуре.

Раньше его уже штрафовали за неуплату, но ситуация не изменилась. С ноября 2025 года по май 2026-го долг вырос примерно до 175 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему 6 месяцев принудительных работ.

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